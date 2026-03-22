Lecce, Trinchera: “Abbiamo assenza importanti. Stiamo facendo buone prestazioni”

Le sue parole: "Non facciamo mai vittimismo. Siamo reduci da una sconfitta immeritata a Napoli, ma andiamo avanti e ce la giochiamo"

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro il Lecce. Queste le sue parole:

Arrivate da un momento positivo: quanto perde il Lecce senza Coulibaly? "Non facciamo mai vittimismo, ci mancano giocatori importanti come Gaspar, Coulibaly, Berisha e Sottil che ha dato forfait all'ultimo momento. Veniamo a Roma a giocare con la consapevolezza che il nostro è un percorso migliorativo dove stiamo facendo buonissime prestazioni. Siamo reduci da una sconfitta immeritata a Napoli, ma andiamo avanti e ce la giochiamo".

E' una giornata storica per Corvino, 1300 partite tra i professionisti: ha scritto un bel pezzo di storia del calcio italiano. "Sono di parte, lui è veramente il numero 1. Per me in Europa è difficile trovare gente come lui, è una risorsa tecnica e umana continua. Ho il privilegio di stare e lavorare con lui, speriamo di dargli un altro grande regalo".

TRINCHERA A DAZN

Che atteggiamento serve in una serata come questa? "Mancano ancora diverse partite. La squadra è in grande forma nonostante le assenze. Siamo reduci da una sconfitta immeritata a Napoli. Siamo fiduciosi per la partita di oggi".

È una squadra che ha sempre segnato nelle ultime partite. Oggi torna anche Gandelman. "L'abbiamo preso per avere un centrocampista che potesse attaccare la porta. Ha avuto problemi fisici, ora deve contribuire a realizzare qualche gol per il nostro obiettivo finale".

Cos'è mancato contro il Napoli? "Il Napoli è una grande squadra e non puoi permetterti degli errori. Abbiamo commesso qualche ingenuità sui gol concessi. La prestazione è stata molto propositiva, sappiamo di dover evitare errori per uscire indenni da campi come questo. Vogliamo dare uno strappo con qualche grande e stasera è una grande occasione per noi anche se sappiamo che non è facile".