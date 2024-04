Lecce, tifosi della Roma accerchiati e derubati all’ex Foro Boario

Avventura sfortunati per 5 romanisti al loro arrivo in Salento per assistere alla partita di questo pomeriggio del Via del Mare

Redazione 1 aprile 2024 (modifica il 1 aprile 2024 | 15:22)

Un'avventura spiacevole per 5 tifosi della Roma che sono a Lecce per assistere alla trasferta dei giallorossi al Via del Mare. Come riportato dal sito LeccePrima.it, i romanisti appena arrivati in Salento alle ore 10 sono stati accerchiati da un gruppo di leccesi nei pressi dell'ex Foro Boario che li hanno visti scendere da un bus che collegava la Capitale alla Puglia. Ad uno degli sfortunati tifosi è stato sottratto il giubbotto della squadra giallorossa che indossava. Alcune volanti e del personale della Digos si sono recati sul posto. Il ragazzo aggredito ha rifiutato le cure sanitarie.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.