Lecce-Roma, Wijnaldum mostra la maglia negli spogliatoi: “Sono tornato”

La Roma a Lecce deve trovare i tre punti per la corsa Champions e potrà contare su Wijnaldum. L'olandese è carico e ha pubblicato la maglia nello spogliatoio: "Ragazzi sono tornato". L'olandese non gioca dalla prima gara con la Salernitana e oggi Mourinho potrebbe concedergli qualche minuto. Gini non vede l'ora ed è carico per il suo rientro. Era stato convocato per il match di Coppa Italia contro la Cremonese, ma non era ancora pronto. In settimana ha lavorato bene ed ha giocato contro la Primavera.