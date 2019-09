Lecce-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta nel turno infrasettimanle, la Roma di Fonseca sfida il Lecce dell’ex Lazio Fabio Liverani. Nel precedente turno, il Lecce si è imposto per 3 a 1 sul campo della Spal, conquistando tre punti importanti per raggiungere la permanenza in Serie A. L’ultimo incontro tra le due squadre giallorosse è datato aprile 2012, match che si concluse con la vittoria del Lecce per 4 a 2. In quella occasione il Lecce trovò il suo primo successo interno con i giallorossi: in precedenza otto sconfitte e sei pareggi. La Roma ha perso solo due delle 30 sfide di Serie A contro il Lecce. L’inizio del match è previsto per domenica alle 15.

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni,Calderoni; Majer, Petriccione; Mancosu, Falco, Babacar.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling , Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Dzeko.

DOVE VEDERE LECCE-ROMA

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i nostri social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info.

Lecce-Roma verrà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e DAZN 1 (canale 209 di Sky). Fischio d’inizio, invece, programmato per le 15 di domenica al Via del Mare.