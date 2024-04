Lecce-Roma, Ndicka ammonito: era diffidato, non ci sarà con la Lazio

Dopo appena 10 minuti di gioco Evan Ndicka è stato ammonito dall'arbitro Marcenaro per una vistosa trattenuta ai danni di Krstovic. Il cartellino ricevuto dall'ivoriano ha un peso non indifferente poiché il giocatore era diffidato e De Rossi dovrà fare a meno di lui nel derby di Roma. Al Via del Mare al suo fianco sta giocando Mancini, ma in panchina è presente la coppia spagnola composta da Huijsen e Llorente oltre a Chris Smalling.