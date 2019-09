Lecce-Roma, Liverani lancia l’iniziativa: “Un cuore per Angela”

“Vogliamo aiutare Angela, in attesa di un trapianto di cuore. È un messaggio per lei” sono le prime parole di Liverani oggi in conferenza stampa annunciando l’iniziativa di beneficienza che domani vedrà protagonisti i giocatori del Lecce in occasione della sfida con la Roma. I calciatori del club pugliese scenderanno in campo con una maglia speciale su cui sui leggerà la scritta #UnCuorePerAngela. Il tutto volto a aiutare una bambina leccese di 6 anni, che da quasi due anni è in attesa di un trapianto di cuore, e ora sopravvive grazie a un dispositivo di assistenza meccanica cardiaca.