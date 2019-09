Lecce-Roma, le probabili formazioni: ok Pellegrini, tornano Kluivert e Mkhitaryan – LIVE

LECCE – La sconfitta contro l’Atalanta di mercoledì ha riportato tutti con i piedi per terra. La Roma che arrivava da tre vittorie consecutive e soprattutto dalla sbornia per il successo all’ultimo secondo contro il Bologna si è schiantata sulla squadra di Gasperini, che ne ha evidenziato le lacune. Oggi al Via del Mare contro il neopromosso Lecce l’occasione per mettersi alle spalle le critiche, restare attaccati al treno Champions e prepararsi nel migliore dei modi alla seconda gara di Europa League (giovedì alle 19 in Austria contro il Wolfsberger). Fonseca in conferenza ha ammesso il turnover e così sarà: davanti a Pau Lopez giocheranno il rientrante Mancini e Smalling, con Fazio alla prima panchina stagionale; i terzini saranno Kolarov e Florenzi nonostante il recupero di Spinazzola. In mezzo al campo Diawara fa rifiatare Cristante e fa coppia con Veretout. Sulla trequarti era in dubbio Pellegrini, ma ce la fa: accanto a lui tornano Kluivert e Mkhitaryan (ancora panchina per Zaniolo) alle spalle di Dzeko. È lo stesso quartetto che ha regalato a Fonseca il grande primo tempo contro il Sassuolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

A disp.: Vigorito, Bleve, Vera, Benzar, Meccariello, Gallo, Shakhov, Imbula, Tachtsidis, La Mantia, Dubickas, Lo Faso.

All.: Fabio Liverani.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Jesus, Fazio, Santon, Spinazzola, Cristante, Zaniolo, Pastore, Kalinic, Antonucci.

All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Abisso

Assistenti: Di Iorio – Bresmes

IV Uomo: Baroni

Var: Guida

AVar: Fiorito