Lecce-Roma, le probabili formazioni di Baroni e Mourinho

La Roma, sabato alle 18, scende in campo contro il Lecce per la ventiduesima giornata di Serie A. I giallorossi sono terzi in classifica con 40 punti e Mourinho pensa alla migliore formazione per la trasferta al Via del Mare. Matic e Cristante in mediana con Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra. Pellegrini e Dybala sulla trequarti per ispirare l'unica punta Abraham. L'allenatore dei pugliesi Baroni si affida al 4-3-3 con il tridente composto da Strefezza, Colombo e Di Francesco.