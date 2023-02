Lecce-Roma, le formazioni ufficiali di Baroni e Mourinho

Le scelte dei due mister per la sfida del Via del Mare

Archiviato il caso Zaniolo è tempo per la Roma di tornare a pensare al campo. Alle ore 18 la sfida con il Lecce. Mourinho si affida ai titolari e non pensa alla gara col Salisburgo. Davanti Pellegrini, Dybala e Abraham. Sulle fasce Zalewski e El Shaarawy. In mezzo al campo Cristante e Matic.