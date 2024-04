Lecce-Roma, la moviola: rigore su Zalewski. Marelli: “È un contrasto”. DDR protesta

Episodi arbitrali, cartellini, espulsioni ed episodi dubbi con interventi VAR della sfida del Via del Mare

Redazione 1 aprile 2024 (modifica il 1 aprile 2024 | 19:45)

La Roma riparte da Lecce per continuare ad essere una vera candidata ad un posto nella prossima Champions League. Il match del Via del Mare sarà diretto da Matteo Marcenaro con Mondin e Moro come assistenti. I giallorossi hanno vinto entrambi i precedenti con il fischietto di Genova (2-1 in trasferta contro il Sassuolo e 4-0 contro il Cagliari all’Olimpico). Al Var Paterna con Di Paolo come Avar. Marinelli il quarto uomo.

LECCE-ROMA, LA MOVIOLA

83' - Cartellino giallo ai danni di Cristante per un fallo ai danni di Blin

56' - Zalewski alza un pallone al limite dell'area piccola e viene travolto dal portiere e da Blin. Come spiega Luca Marelli di Dazn, non c'è un contatto sul piede del polacco, Falcone non tocca il pallone ma non va direttamente sull'uomo e si tratta di un contatto di gioco. De Rossi ha fatto sentire la sua voce di dissenso sulla scelta di Marcenaro con il quarto uomo Marinelli affermando: "Non si può non dare un rigore così"

44' - Intervento in scivolata fuori tempo di Baschirotto su Baldanzi. Giallo per il difensore del Lecce

38' - Piccoli commette fallo su Baldanzi e viene ammonito. Poi ha chiesto una sanzione per Mancini per una sospetta manata, ma Marcenaro ha lasciato correre

10' - Ndicka ammonito per una vistosa trattenuta a Krstovic. L'ivoriano era diffidato e salterà il derby con la Lazio

