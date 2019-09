Lecce-Roma, info biglietti: settore ospiti a 19 euro. Disponibili 1075 tagliandi

Tremila ieri al Dall’Ara. Più di mille al Via del Mare. Per Lecce-Roma la società pugliese ha messo a disposizione per l’esattezza 1075 biglietti per i tifosi romanisti. Assistere al match, in programma domenica 29 alle 15, costerà agli ospiti 19 euro (8 euro per gli under 14). La vendita partirà questo pomeriggio alle 16 tramite il circuito Vivaticket. Ecco il comunicato del Lecce.

I biglietti del Settore Ospiti (1.075 posti) potranno essere acquistati a partire dalle ore 16:00 di lunedì 23 settembre al costo di € 19,00 INTERO ed 8,00 RIDOTTO UNDER 14 (riservato ai minori di 14 anni al momento dell’acquisto). Vendita libera aperta a tutti entro le ore 19:00 di sabato 28 settembre, presso i punti vendita della rete Vivaticket, elenco disponibile su www.vivaticket.it.