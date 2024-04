Lecce-Roma, il rigore su Zalewski commentato dal Var: “Normale scontro di gioco”

Il rigore su Zalewski in Lecce-Roma è sembrato netto, tanto da far infuriare anche De Rossi solitamente restio a commentare gli episodi arbitrali. Ma ieri durante la trasmissione "Open Var" su Dazn non tutti erano d'accordo. Nell'ascolto della registrazione tra l'arbitro Marcenaro e la Sala Var si intuiscono i motivi del mancato richiamo per andare a rivedere il doppio intervento di Blin e Falcone sul polacco. Parole che onestamente lasciano perplessi. L'arbitro chiede il consulto: "Come è? Tutto buono? Per me aveva già calciato poi non ho visto sinceramente". Dalla Sala Var, Paterna e Di Paolo attendono la fine dell'azione del Lecce. "Stanno controllando", urla Marcenaro a Karsdorp e compagni che si stavano lamentando. "Stiamo controllando", dicono dalla Sala Var. Poi l'incredibile responso: "Non è un contatto. Lui gioca la palla, poi per me questo diventa proprio un contrasto di gioco perché va addosso il portiere, colpisce prima il suo difensore e poi vanno addosso a lui (Zalewski, ndr). Ma quello poi diventa uno scontro di gioco. Non vedo imprudenza, per me è tutto regolare". Dopo averla rivista, la conferma che porta Marcenaro a non andare nemmeno al Var: "Lui si regge il ginocchio destro, ma per me è uno scontro di gioco". Infine la comunicazione all'arbitro: "Abbiamo controllato e su Zalewski non è nulla. Check completato".