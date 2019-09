Lecce-Roma, i convocati di Liverani: riecco Tachtsidis. Out tre titolari

Dopo la vittoria di Ferrara contro la Spal, il Lecce cerca i primi punti in casa. Le due vittorie conquistate dalla squadra di Liverani, infatti, sono arrivate in trasferta contro Torino e appunto Spal. I salentini affronteranno la Roma con alcune defezioni: Farias, Dell’Orco e Lapadula – che ieri si sono allenati a parte – non fanno parte della lista dei convocati diramata dal club pugliese. Rientra, invece, l’ex del match Panagiotis Tachtsidis. Questa mattina il Lecce è sceso in campo per la rifinitura, svolta a porte chiuse al ‘Via del Mare’.

Di seguito l’elenco completo dei convocati di mister Fabio Liverani:

2 Riccardi

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

6 Benzar

8 Mancosu

10 Falco

11 Shakhov

13 Rossettini

16 Meccariello

19 La Mantia

20 Dubickas

21 Gabriel

22 Vigorito

23 Tabanelli

25 Gallo

27 Calderoni

29 Rispoli

30 Babacar

32 Lo Faso

37 Majer

77 Tachtsidis

85 Imbula

95 Bleve