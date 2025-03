Lecce-Roma, Dovbyk esulta con i compagni e Mancini lo incita: ecco come

La Roma sbanca il Via del Mare grazie al gol di Artem Dovbyk e risponde ai successi Bologna e Juventus, sorpassando la Lazio per almeno due notti e portandosi al quinto posto in classifica dopo aver conquistato la settima vittoria consecutiva in campionato. Il centravanti ucraino, festeggiato dai compagni a seguito della rete decisiva contro il Lecce all'81esimo, è stato incitato in un modo particolare da Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso infatti, come si può ben sentire dal video dell'esultanza condiviso dalla Lega Serie A, ha affrontato quasi testa-a-testa Dovbyk, urlandogli "Devi spezzarli tutti, you are strong (tu sei forte)".