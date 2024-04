Lecce, Ramadani: “La Roma ha avuto delle occasioni ma potevamo vincere”

Le sue parole: "Abbiamo iniziato nei primi dieci minuti senza arrivare bene in pressione, ma ci siamo scambiati su Bove e Paredes"

Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro la Roma. Queste le sue parole:

RAMADANI A DAZN

"Mi piace quando prendiamo il pallone, voglio sempre andare avanti per fare gol".

Cosa lascia questa gara? "Abbiamo iniziato nei primi dieci minuti senza arrivare bene in pressione, ma ci siamo scambiati su Bove e Paredes e abbiamo preso la partita in mano. Sentivo che potevamo vincerla, loro hanno avuto due occasioni ma potevamo fare tre punti".

Come cambia il tuo modo di giocare con Blin? "Io anche in nazionale gioco con Asllani e Bajrami, con Blin ho più sicurezza in difesa e io sono libero di andare più in avanti per recuperare palla".

Ti manca qualche gol. "Sì, oggi volevo farlo ma l'hanno parato".

All'Europeo giocherai contro l'Italia con la tua Albania. "Sarà una partita bella per me, gioco in Italia e l'Italia è una squadra forte, ma entriamo in campo per vincere".

