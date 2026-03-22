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Lecce, Pierotti: “Vogliamo salvarci e daremo tutto in campo per riuscirci”

Lecce, Pierotti: “Vogliamo salvarci e daremo tutto in campo per riuscirci” - immagine 1
Le sue parole: "Oggi questa partita fuori casa è molto importante. Voglio aiutare la squadra"
Redazione

Santiago Pierotti ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Lecce. Queste le sue parole:

Quanto la prestazione col Napoli vi dà consapevolezza contro la Roma? "Dobbiamo ripartire da lì, con atteggiamento e voglia. Oggi questa partita fuori casa è molto importante".

Cosa vi manca per salvarvi? "Nulla. Dobbiamo lasciare tutto in campo, se vogliamo salvarci dobbiamo lasciare tutto. Anche i miei gol, ho segnato due partite fa ma voglio aiutare la squadra".

PIEROTTI A SKYSPORT

Come avete preparato la partita di oggi? "Bene, abbiamo lavorato tanto anche su quello che di buono abbiamo fatto a Napoli. La voglia di entrare in campo e di fare bene, l'atteggiamento: quella è la cosa giusta per fare punti oggi".

Di Francesco vi ha detto che l'ultima volta che il Lecce ha vinto qui era 40 anni fa? "No, non lo sapevo. Magari oggi ce la facciamo".

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