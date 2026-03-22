Lecce, Pierotti: “Vogliamo salvarci e daremo tutto in campo per riuscirci”

Quanto la prestazione col Napoli vi dà consapevolezza contro la Roma? "Dobbiamo ripartire da lì, con atteggiamento e voglia. Oggi questa partita fuori casa è molto importante".

Come avete preparato la partita di oggi? "Bene, abbiamo lavorato tanto anche su quello che di buono abbiamo fatto a Napoli. La voglia di entrare in campo e di fare bene, l'atteggiamento: quella è la cosa giusta per fare punti oggi".