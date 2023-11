Lecce, Piccoli: “I punti persi con la Roma ci avrebbero permesso un salto importante”

L'attaccante dei salentini mostra il suo disappunto per gli ultimi due match contro i giallorossi e il Milan: "C'è grande rammarico per aver perso punti al 90'

Il Lecce ha vissuto le ultime due partite davvero al cardiopalma. Sia con la Roma che con il Milan, i minuti finali sono stati decisivi per le sorti dell'incontro, raccogliendo una sconfitta con la squadra di Mourinho e un pareggio con i rossoneri. L'attaccante dei salentini, Roberto Piccoli, ai microfoni di Sportitalia, ha raccontato la sua amarezza: "C'è grande rammarico per aver perso punti al 90'. Cinque punti ci avrebbero fatto compiere un salto importante. Dopo la sosta avremo sfide importanti, ci prepareremo per quelle".