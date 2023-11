Lecce-Parma, ampio turnover per D’Aversa in vista della Roma: fuori 6 titolari

Il Lecce, prossimo avversario della Roma in campionato, questa sera sarà di scena contro il Parma in un match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Ampio turnover per Roberto D'Aversa che ha lasciato in panchina 6 big della formazione salentina come Falcone, Gendrey Krstovic, Rafia, Almqvist e Pongracic. Solo 3 giocatori sono stati confermati rispetto all'undici titolare schierato contro il Torino nell'ultima di campionato: Gallo, Baschirotto e Ramadani. L'obiettivo è arrivare al massimo della condizione per la sfida dell'Olimpico.