Lecce, lavoro pomeridiano per la squadra. Assente Farias, ancora differenziato per Falco e Saponara

Prosegue il percorso di avvicinamento del Lecce alla sfida di domenica con la Roma. I calciatori di Liverani arrivano da un momento di forma esaltante, complici le tre vittorie consecutive messe a segno nelle ultime settimane di Serie A. La squadra, come riporta il sito ufficiale dei salentini, ha lavorato nel pomeriggio sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Prosegue l’assenza di Farias, mentre hanno continuato a svolgere Babacar, Falco, Rispoli e Saponara. Domani pomeriggio il gruppo tornerà in campo sempre agli ordini di Liverani per una nuova seduta a porte chiuse.