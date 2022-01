Lecce, infortunio muscolare per Pablo Rodriguez: salterà la Roma

Si assottigliano le possibilità a disposizione del tecnico Baroni che ha a disposizione solo tre esterni di ruolo

Nella rifinitura mattutina, svolta presso il Complesso Olimpico Giuli Onesti, l'attaccante del Lecce Pablo Rodriguez ha accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Lo spagnolo non potrà quindi prendere parte alla partita di stasera contro la Roma e si sottoporrà ad ulteriori esami nei prossimi giorni. Si assottigliano le possibilità a disposizione del tecnico Baroni che ha a disposizione solo tre esterni di ruolo: i titolari Strefezza, Di Mariano e il polacco Listkowski. Brutta notizia soprattutto in vista del campionato dove il Lecce è in lotta per le posizioni alte. Domenica ospiterà la Cremonese e solo tre giorni dopo recupererà la gara col Vicenza.