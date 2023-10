Lecce in campo in vista del Parma e della Roma: personalizzato per 4 giocatori

Il Lecce, prossimo avversario della Roma in campionato, si è ritrovato nel suo quartier generale per il consueto allenamento odierno. I salentini sono scesi in campo per preparare in primis la partita di Coppa Italia contro il Parma in programma mercoledì ma anche la sfida contro i giallorossi di Mourinho (domenica alle 18). D'Aversa ha dovuto a fare a meno di Blin, Dermaku, Kaba e Burnete che hanno svolto un lavoro personalizzato.