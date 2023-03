Lecce, il papà di Falcone: “Mio figlio è tifoso della Roma. Antonioli il suo idolo”

Tra i convocati di Mancini per le partite con Inghilterra e Malta valide per la qualificazioni ai prossimi Europei, oltre ai giocatori della squadra di Mourinho, c'è un altro giocatore con la Roma nel cuore. La maglia è sempre giallorossa, ma è quella del Lecce e si tratta di Falcone, portiere titolare della squadra pugliese. Secondo quanto riferito dal papà del numero 30 in un'intervista per Sportitalia, infatti, nel cuore del ventisettenne ci sarebbe proprio la Roma e in particolare Antonioli, portiere del terzo scudetto giallorosso. Queste le sue parole: "Se c'è un giocatore a cui Wladimiro si ispira? Francesco Antonioli. Era il suo eroe e voleva diventare esattamente come lui. Mio figlio è tifoso della Roma, lo ha detto lui stesso in una vecchia intervista”.