Lecce, i convocati di Di Francesco: out Sottil e Camarda

All'andata la Roma aveva vinto 2-0 grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk

Domani alle ore 18 la Roma ospiterà il Lecce per la 30esima giornata di Serie A. Di Francesco ha diramato la lista dei convocati: out Berischa, Camarda, Gaspar, Coulibaly e Sottil. Stulic guiderà l'attacco. Ecco la lista competa: Falcone, Früchtl, Samooja, Gallo, Jean, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga, Fofana, Gandelman, Helgason, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala, Banda, Cheddira, N’Dri, Pierotti, Štulić. All'andata la Roma aveva vinto 2-0 grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk, entrambi saranno out per infortunio.