Lecce, Falcone punta la Lazio: “Per me è un derby, ma cercherò di stare tranquillo”

La ripresa del campionato si avvicina e così la rincorsa Champions ripartirà. Roma e Lazio restano due delle sfidanti principali, una in campo col Bologna e l'altra di scena a Lecce. I biancocelesti affronteranno i giallorossi al 'Via del Mare', cercando di trafiggere il romanista Wladimiro Falcone. Il portiere dei pugliesi, grande tifoso della Lupa, ha parlato in conferenza stampa: "Sì, lo sento come un derby. Sono cresciuto a Roma e di fede giallorossa. È la prima volta che gioco contro la Lazio, lo sento come un derby. Ora che sono stato a casa, in questi giorni di Natale, la mia famiglia - che resta romanista - mi ha fatto qualche battuta. Lo sento come un derby, però cercherò di stare tranquillo come sempre e dare il mio contributo alla squadra".