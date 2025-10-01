Lecce, Falcone: “Bellissimo conquistare la salvezza contro la Lazio, da romanista”

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce ma noto tifoso della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A ricordando anche la salvezza conquistata con i salentini la scorsa stagione. I giallorossi, dopo il successo di misura all'Olimpico contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, conquistarono la tanta agognata permanenza in massima serie e Falcone è stato assoluto protagonista del match. "L'ultima partita dell'anno scorso è stata la chiusura di un cerchio bellissimo. Era la terza salvezza di fila con il Lecce, era storia: nessuno ci era mai riuscito. Uscirne da eroe di giornata è stato bellissimo. Poi contro la Lazio, all'Olimpico, per me che ho sempre dichiarato di essere romanista... è stato un qualcosa di inimmaginabile", le parole dell'estremo difensore del Lecce.