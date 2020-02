Giulio Donati, difensore del Lecce, ha parlato della stagione dei pugliesi ai microfoni di TMW Radio durante il programma “Maracanà”. L’ex difensore del Bayer Leverkusen ha rivelato anche un aneddoto di mercato: “Subito dopo il primo anno in Germania, nel 2014, ci furono contatti con la Roma. Poi dopo Leverkusen con il Napoli, nel 2016. Ma non so quanto siano stati concreti. Sicuramente sarebbero state due piazze gradite”.