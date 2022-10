Lecce, differenziato per Bistrovic. Recuperati Gallo e Strefezza

Il Lecce si è allenato oggi in vista della sfida di domenica contro la Roma. I giallorossi hanno recuperato Gallo e Strefezza, usciti malconci dal match contro la Cremonese, Bistrovic, invece, ha svolto lavoro differenziato. Questo il report dell'allenamento del Lecce dal sito web ufficiale: "Giallorossi in campo nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort & spa per la ripresa della preparazione in vista della gara di domenica sera all’Olimpico con la Roma. Ha lavorato in differenziato Bistrovic per una contusione all’emitorace destro. Domani mattina allenamento sempre sul campo dell’Acaya".