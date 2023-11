Lecce, D’Aversa: “Dopo la Roma volevo spaccare lo spogliatoio”

Al Lecce non è assolutamente andata giù la sconfitta arrivata nei minuti di recupero nel match contro la Roma di domenica scorsa. In conferenza stampa, Roberto D'Aversa, tecnico dei salentini è tornato sulla clamorosa rimonta firmata da Azmoun e Lukaku: "Contro il Milan, dobbiamo portare la rabbia di aver perso un risultato in pochi minuti a Roma. Prima della gara di Roma in pochi credevano il Lecce potesse fare una prestazione del genere. Posso garantire che il malumore dei tifosi c'era anche da parte nostra. A fine gara avrei voluto spaccare lo spogliatoio. Domani non ci possiamo permettere di concedere qualcosa nei primi o ultimi due minuti".