Lecce, Corvino: “Tiago Pinto bravo nella gestione Zaniolo. Hjulmand piace alle big”

Stasera alle 18 la Roma sfida il Lecce di Marco Baroni e Pantaleo Corvino, scopritore di tantissimi talenti del calcio italiano che ora sta facendo molto bene alla guida sportiva dei pugliesi. Il dirigente giallorosso ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della sfida ai capitolini e del suo 'collega' Tiago Pinto:"Oltre a Mou, che non scopro io, penso a Tiago Pinto. Un manager si giudica per quello che trova quando arriva e per quello che lascia quando saluta. Oltre che per i risultati. Tiago Pinto mi piace per come ha lavorato sul mercato: nonostante il fair play finanziario, che ha ereditato, lo scorso anno la Roma ha vinto la Conference e in questa stagione sta lottando per il secondo posto. Ho apprezzato la gestione del colpo Dybala in entrata e quella di Zaniolo in uscita".Tra i possibili obiettivi dei Friedkin c'è anche Morten Hjulmand:"Sta dimostrando sul campo - dice Corvino - di essere da big e gli interessamenti dei grandi club lo confermano".