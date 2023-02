Lecce: Blin, Ceesay e Hjulmand in gruppo

Assenti Dermaku e Pongracic, lavoro personalizzato per Maleh

Continua il lavoro di preparazione del Lecce di Marco Baroni in vista della sfida contro la Roma, in programma sabato alle 18.00 al Via del Mare. Nella seduta di allenamento di oggi assenti Dermaku e Pongracic, mentre Maleh ha svolto un lavoro personalizzato. Blin, Ceesay e Hjulmand hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo.