Lecce, Baroni: “Abbiamo messo in difficoltà la Roma. Complimenti alla squadra”

Umtiti e Baschirotto sono sempre in sintonia. “Hai detto bene. Sono due profili diversi. Baschirotto preso per la sua fisicità, lo pensavamo anche terzino ma poi ha dato disponibilità a fare il centrale nonostante non l’avesse mai fatto,. Umtiti ha sofferto tanto negli ultimi 4 anni, è stata una scommessa sia per noi che per lui. Ha lavorato tanto all’inizio, lo devo frenare io dicendogli di gestire. Oltre delle prestazioni, ha dato un impatto visivo di grande personalità. questo ha aiutato tutti. Sono contento per le prestazioni, che per uno come lui sono normali, ma anche per quello che fa in settimana. E’ un esempio. I ragazzi lo guardano e lo prendono da esempio".