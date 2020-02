Lecce-Atalanta, i tifosi nerazzurri saranno sottoposti a termoscanner

Lecce-Atalanta fa parte dei match non rinviati dalla Lega Serie A in seguito all’emergenza coronavirus. I tifosi nerazzurri potranno assistere alla partita sugli spalti del ‘Via del Mare’, ma solo passando per alcuni controlli specifici. Come riporta ‘Adnkronos’, nel comitato provinciale ordine pubblico svoltosi a Lecce ieri sera, è stato stabilito di sottoporre i tifosi bergamaschi al loro arrivo nella zona di prefiltraggi prima dell’accesso ai tornelli del settore ospiti, a termoscanner ed altre prescrizioni secondo i protocolli diramati dal ministero della salute per gli arrivi negli aeroporti.