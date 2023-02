Lecce, allenamento in vista della Roma: assenti Maleh, Dermaku e Pongracic

Il Lecce anche questa mattina, si è allenato allo stadio Via del Mare per preparare al meglio la partita di sabato alle 18 contro la Roma. Baroni ha dovuto fare a meno di Dermaku, Pongracic e Maleh. Il centrocampista ex Fiorentina, come accaduto nella sessione di ieri, ha svolto un allenamento personalizzato. I salentini recuperano dunque Hjulmand che ieri era stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare. Domani in programma l'allenamento di rifinitura sempre nello stadio di casa.