Lecce, agguato dei tifosi baresi ai sostenitori giallorossi: pullman dato alle fiamme

Brutta avventura per i tifosi del Lecce sulla strada che porta verso la trasferta dell’Olimpico contro la Roma in programma questa sera. Come riporta corrieresalentino.it, i sostenitori giallorossi – intorno alle 12, lungo l’autostrada all’altezza di Cerignola – sono stati vittime di un vero e proprio agguato da parte dei tifosi del Bari. Gli storici rivali, che erano in viaggio verso Castellammare di Stabia per la sfida contro la Cavese (Serie C), hanno letteralmente accerchiato i leccesi lungo la strada. Alcuni pullman sarebbero stati anche dati alle fiamme, chiamando chiaramente sul posto forze dell’ordine e mezzidei soccorsi. Attimi di paura per i sostenitori giallorossi.