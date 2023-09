Leao: “Il gol contro la Roma lo provavo da un po’. È arrivato al momento giusto”

La Roma, prima della paura per la sosta nazionali, è uscita sconfitta nel match dell'Olimpico contro il Milan. A incidere sul match in maniera importante, è stato il secondo gol dei rossoneri firmato da Rafael Leao. Nonostante l'incertezza difensiva di Celik, l'attaccante portoghese ha messo in rete una splendida marcatura in sforbiciata. Intervenuto dal palco del Premio Gentlman, ha raccontato la soddisfazione del gol ai giallorossi: "Era da un po' che provavo il gol in rovesciata. È arrivato ed è stato un momento molto bello. Non avevo mai fatto gol all'Olimpico in campionato, è arrivato al momento giusto. Per un calciatore fare gol in rovesciata è il modo più bello".