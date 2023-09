Leao: “Abbiamo controllato il gioco. Dopo l’1-2 ho rivissuto la gara di gennaio”

L'attaccante portoghese sul match dell'Olimpico: "Era una partita importante. Sono contento per il gol ma la cosa più importante è la vittoria"

Come hai vissuto l’ultimo cross della Roma?Hai rivissuto quanto successo a gennaio?“Sì, chiaro. Era una partita importante e abbiamo fatto di tutto per vincere. Abbiamo controllato il gioco e palleggiato bene. Penso che abbiamo avuto un paio di azioni dove potevamo fare gol. Dopo il 2-1 l’ansia è cominciata ad arrivare ma chi è rimasto in campo ha fatto un grande lavoro".