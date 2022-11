Le vacanze dei giocatori della Roma: una settimana di svago prima del Giappone

Differenti gli approcci dei singoli non convocati al Mondiale: Pellegrini, Abraham e Spinazzola nella capitale. El Shaarawy, Svilar e Belotti in giro per l'Italia e l'Europa

Poco meno di dieci giorni di vacanza e la Roma si ritroverà a Trigoria. Fatta la conta si partirà poi per il Giappone. Da lunedì infatti i ragazzi dello Special One hanno avuto a disposizione una settimana di stop per schiarire le idee sul finale di questa prima parte di stagione. Differenti gli approcci dei singoli non convocati al Mondiale: c'è chi come Spinazzola e Pellegrini è rimasto nella capitale per allenarsi e dedicarsi alla famiglia. Chi invece ha preferito staccare la spina e prendersi qualche momento di relax in giro per l'Italia o l'Europa. Tra quest'ultimi spicca El Shaarawy partito per Londra con il fratello Manuel ad inizio settimana. Anche Svilar si è concesso una sosta e del tempo con la sua compagna June nella romantica città di Parigi. Belotti, che viste le ultime pressioni, è tornato alla calma di Palermo, città molto cara all'attaccante e alla moglie Giorgia. Ed infine Abraham, che dopo essersi allenato tra casa e palestra, si concederà anche lui una pausa di qualche giorno nella capitale inglese.