La rivelazione delle Iene: Spalletti presto incontrerà Totti

Ai margini del Premio Bearzot, Filippo Roma ha braccato l'allenatore azzurro e lo ha interrogato in merito ad una possibile pacificazione con l'ex capitano della Roma

L'incontro tra Totti e Spalletti ci sarà. Oggi, ai margini del Premio Bearzot, vinto dall'allenatore del Napoli, l'inviato de Le IeneFilippo Roma ha placcato il mister per proporgli un incontro con l'ex capitano giallorosso. Nei mesi precedenti Totti si era detto disponibile per un confronto, dichiarando: "Mi piacerebbe riparlare con Luciano e ricapiterà. Con lui mi sono espresso al massimo. Mi è dispiaciuto aver finito così”. Oggi, anche Spalletti ha espresso la sua volontà di organizzare questo incontro pacificatore dichiarando alla Iena: "Sono stato contento delle sue parole, questa cosa si farà sicuramente. Il luogo e il momento li scelga lei". Quando però l'intervistatore ha proposto Roma, l'allenatore azzurro è rimasto in silenzio.