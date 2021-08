Le probabili formazioni di Roma-Trabzonspor: Shomurodov c’è, confermato Zaniolo

Reduce dalla vittoria in Serie A contro la Fiorentina, la Roma rispetto alla gara di campionato potrebbe cambiare qualche pedina sulla scacchiera

Reduce dalla vittoria in Serie A contro la Fiorentina, la Roma rispetto alla gara di campionato potrebbe cambiare qualche pedina sulla scacchiera. All'andata con i turchi del Trabzonspor è finita 2-1 a favore dei giallorossi, dove sono andati a segno (oltre a Cornelius), Pellegrini e Shomurodov. Proprio l'attaccante uzbeco potrebbe far rifiatare Tammy Abraham, che dopo aver incantato tutti nella sfida dell'Olimpico ha lasciato il campo con una vistosa fasciatura. In porta ancora Rui Patricio, sulle fasce i due inamovibili Karsdorp e Vina mentre al centro della difesa Kumbulla potrebbe dare il cambio a Ibanez accanto a Mancini. Diawara farà riposare Cristante e scenderà in campo accanto a Veretout, autore di una doppietta contro la Fiorentina. Zaniolo vista la squalifica che dovrà scontare contro la Salernitana è sicuro di un posto da titolare. Probabilmente dal 1' ci sarà anche il capitano Pellegrini, con Carles Perez che darà il cambio a Mkhitaryan. Anche per il Trabzonspor formazione pressoché uguale a quella della partita d'andata con Cakir tra i pali, sulle fasce invece Asan e Bruno Peres. Al centro della difesa ancora Edgar Ie e Hugo. A centrocampo Hamsik, autore di una partita sontuosa, Ozdemir e Bakasetas. Davanti Gervinho, Djaniny e Nwakaeme. Ancora in panchina Cornelius, pronto a far male subentrando dalla panchina così come è avvenuto all'andata.