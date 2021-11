Le probabili formazioni di Roma-Torino: Abraham contro Belotti

Sfida all'insegna del gol. Mourinho senza Veretout e Cristante, Juric punta su Brekalo

Due vittorie di fila e non cammino che non si può fermare. La Roma tornerà in campo domenica contro il Torino all'Olimpico, in piena emergenza a centrocampo. Senza Cristante e Veretout, out rispettivamente per il Covid e per squalifica, Mourinho è costretto a inventare la mediana e punta su Pellegrini, ancora non al meglio. I giallorossi devono restare in scia dell'Atalanta, attualmente quarta con tre punti di vantaggio, e difendersi dagli assalti di Lazio, Fiorentina e Juventus. Vina potrebbe fare il suo ritorno in campo dopo la lesione, ma lo Special One potrebbe cominciare il match confermando la difesa a tre. Buona la prova di Smalling con lo Zorya. L'inglese comporrà il tridente difensivo davanti a Rui Patricio con Mancini e Ibanez. Gli esterni di centrocampo saranno ancora Karsdorp e ElShaarawy, mentre in mezzo potrebbe vedersi la coppia inedita formata da Mkhitaryan e Pellegrini. In attacco Zaniolo e Abraham, con la conferma di Perez a supporto.