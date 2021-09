Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo: Zaniolo e Pellegrini ci provano

Mourinho deve fare i conti con più di qualche acciacco, soprattutto in difesa e sulla trequarti: scalpitano Perez ed El Shaarawy, da valutare anche Smalling

Il campionato di Serie A riparte in questo weekend dopo la prima sosta per le nazionali della stagione, con alcuni big match fondamentali come Napoli-Juventus e Milan-Lazio. La Roma, invece, cercherà la quinta vittoria in altrettante gare ufficiali domenica sera all'Olimpico contro il Sassuolo, quando arriverà anche la millesima panchina in carriera per José Mourinho. Che però dovrà fare i conti con le condizioni non perfette di diversi titolari reduci dagli impegni e dagli acciacchi in nazionale. A partire da Gianluca Mancini, alle prese con un'infiammazione al piede, passando per Matias Vina: l'uruguaiano stanotte ha giocato quasi tutta la partita dopo l'ansia per lo stop contro il Peru. Tornerà dopo un volo lughissimo che verosimilmente peserà nelle scelte del mister portoghese. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Smalling, che sta rientrando gradualmente in gruppo ma che non può essere al top. Idem Pellegrini e Zaniolo, che non hanno subito infortuni gravi e dovrebbero recuperare ma non è escluso che partano in panchina.