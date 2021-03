Le probabili formazioni di Roma-Genoa: Smalling dal 1′, spera Scamacca

Roma e Genoa si affronteranno domenica all’Olimpico per il lunch match della settima giornata di ritorno. Continua l’emergenza difensiva per Fonseca, che perde Kumbulla per squalifica ed è costretto a schierare Smalling dal primo minuto, nonostante una condizione non ottimale. A centrocampo torna Karsdorp dal primo minuto, mentre potrebbe riposare Spinazzola lasciando spazio a Peres. Con Veretout out per un mese, il tecnico ha due soluzioni: abbassare Pellegrini in mediana, oppure accoppiare Villar e Diawara. El Shaarawy verso la chance dall’inizio.

Dopo il pareggio nel derby con la Samp, il Genoa spera di fare bella figura all’Olimpico e punta sulla nuova solidità difensiva portata da Ballardini. Il Grifone è pronto a schierarsi con tre-quattro ex romanisti: ci saranno sicuramente, Zappacosta, Strootman e Destro, mentre Scamacca è in ballottaggio con Shomurodov per il ruolo di seconda punta. Sulla sinistra torna Czyborra dopo il turno di riposo, mentre parte dalla panchina l’ex laziale Pandev che aveva segnato nel match di andata.

Roma-Genoa, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Peres; Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral.

A disp: Mirante, Fuzato, Fazio, Spinazzola, Villar, Pastore, Pedro, Perez.

All.: Fonseca.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca.

A disp.: Marchetti, Onguéné, Zapata, Ghiglione, Goldaniga, Portanova, Behrami, Shomurodov, Pandev, Cassata, Melegoni.

All.: Ballardini