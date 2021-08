Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina: confermato l’undici di Trebisonda

In panchina potrebbe esserci Tammy Abraham che ancora si allena da solo

Dopo la vittoria in Turchia nella gara di andata di Conference League, la Roma si prepara al debutto in campionato. Domenica sera, alle ore 20:45 i giallorossi affrontano all'Olimpico la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La formazione che proporrà Josè Mourinho non dovrebbe diversa da quella schierata dal primo minuto con il Trabzonspor, ma potrebbe avere la bellissima sorpresa di Tammy Abraham tra i convocati. L'inglese si sta allenando a Trigoria dove effettua una quarantena 'light' che, con il permesso della Asl, prevede lo spostamento casa-lavoro-casa e poiché la gara dell'Olimpico rientra nel lavoro, potrebbe partire dalla panchina. In difesa, con i problemi fisici di Smalling, sarà riconfermata la coppia Ibanez-Mancini con Karsdorp e Vina sulle fasce. A centrocampo Veretout-Cristante il duo davanti la difesa, con Pellegrini più avanti, Zaniolo e Mkhitaryan sugli esterni e dietro a Shomurodov, autore di tre gol nelle prime tre uscite in giallorosso. Nella Fiorentina, che arriverà all'Olimpico schierata con un 4-3-3, pochi dubbi di formazione, con il ritorno in porta di Dagowski e l'attacco guidato ancora una volta dal giovane Vlahovic, a meno di novità di mercato dell'ultima ora con il numero 9 viola oggetto dei desideri di tanti club importanti d'Europa.