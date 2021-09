Le probabili formazioni di Roma-CSKA Sofia: possibile esordio per Smalling

Dopo le molte energie spese nella partita col Sassuolo, Mourinho riflette su qualche cambio per far rifiatare i suoi fedelissimi

Le notti europee tornano a Roma. Giovedì alle 21:00 avrà inizio l'avventura dei giallorossi in Conference League, alla sua prima edizione. Dopo la pazza partita giocata contro il Sassuolo, Mourinho si sta facendo sfiorare dall'idea del turnover per far rifiatare alcuni dei suoi fedelissimi. In porta confermatissimo Rui Patricio che con i neroverdi ha salvato il risultato con due parate straordinarie. Davanti a lui ci saranno Karsdorp a destra con Calafiori, già annunciato dal tecnico portoghese nel pre-partita di domenica, sull'altra fascia. Al centro della difesa potrebbe riposare Ibanez, sempre in campo fin qui. Sembra essere arrivato il momento di Smalling, ha partecipato attivamente a tutta la preparazione per poi infortunarsi nell'ultima amichevole. Settimana scorsa è rientrato in gruppo ed ora è a disposizione dello Special One. Al suo fianco Mancini, ma attenzione a Kumbulla le cui chances di scendere in campo sono in aumento. In mediana potrebbe riposare Veretout mentre Cristante viaggia verso la conferma. Saranno molti i cambi i attacco, El Sharaawy e Carles Perez scaldano i motori per una maglia da titolare dopo gli ottimi impatti da subentranti per far riposare Mkhitaryan e Zaniolo. Riposo anche per Abraham, il sostituto naturale pare essere Shomurodov ma crescono le quotazioni di Mayoral. Dietro la punta dovrebbe agire Pellegrini come di consueto.