Le probabili formazioni di Cagliari-Roma: contro Joao Pedro torna Mayoral

I giallorossi faranno turnover in vista

Cagliari e Roma si sfideranno tra due giorni con ambizioni e motivazioni completamente diverse. I sardi, reduci da un'importante vittoria contro l'Udinese si giocano la permanenza in Serie A, ora distante tre punti. I giallorossi, che hanno definitivamente abbandonato la corsa al quarto posto, pensano solo all'Europa League. Per questo motivo Paulo Fonseca è pronto a un nuovo turnover massiccio. Il tecnico romanista vorrà preservare il più possibile gli uomini che saranno impiegati giovedì a Old Trafford, ma dovrà fare i conti con i tanti infortuni. In porta si rivedrà Mirante, mentre in difesa saranno confermati Mancini (squalificato nella prima semifinale) e Cristante. Out Ibanez dopo l'espulsione rimediata ieri, sarà sostituito da Fazio. Sugli esterni, con Spinazzola che può rientrare al massimo tra i convocati e Calafiori infortunato, le scelte sono obbligate. Favoriti Karsdorp e Peres, difficile rivedere Santon. Tornerà Diawara in coppia con Villar, mentre in avanti Mayoral e Carles Perez sono sicuri del posto.