Le feste di Natale in casa Smalling: tavolata con i parenti e piatti vegani

Chris Smalling ha passato il Natale in famiglia. Il difensore inglese, in attesa di tornare in campo con la Roma, ha trascorso questi giorni di festa insieme a sua moglie Sam Cooke, il figlio Leo e altri parenti. La sua dolce metà ha pubblicato sui social alcuni scatti delle festività, dove si vede una grande tavolata di 15 persone con tanto di addobbi natalizi e piatti vegani. E c'è anche un particolare curioso. Tutti indossano una coroncina.