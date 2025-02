Le Fée show col Sunderland e in Inghilterra sono già pazzi di lui: “Magnifique”

Ha detto ciao alla Roma senza lasciare tracce, anzi lo ha fatto con l'etichetta di grande flop firmato Ghisolfi, visto che Enzo Le Fée è stato pagato ben 23 milioni appena sei mesi fa dal Rennes. Il francese ha giocato pochissimo, molto a causa di problemi fisici ma anche perché nessuno degli allenatori passati a Trigoria in questa stagione è riuscito a ritagliargli uno spazio. Ma al Sunderland, dopo appena quattro partite giocate tutte da titolare, sono già tutti pazzi di lui. Ieri in particolare Le Fée è stato autore di una prestazione superlativa, ancora una volta schierato da esterno sinistro in attacco, densa di giocate di classe e al tempo stesso decisive con un assist e un autogol procurato nella vittoria per 3-2 del Sunderland col Middlesbrough. Numeri d'alta qualità che hanno scatenato i tifosi e non solo: sui social il suo club lo ha esaltato pubblicando un video con tutti gli highlights e 'Magnifique, Enzo Le Fée' in descrizione con tanto di emoji della stella e del tipico gesto all'italiana. Post celebrativo anche da parte dell'account della Championship, che poi lo ha inserito anche nel Team Of The Week. Il Sunderland ha l'obbligo di riscatto a 24 milioni in caso di promozione in Premier League e la classifica per ora incoraggia a pensare che questo scenario possa concretizzarsi. I Black Cats sono attualmente quarti a -5 dalla vetta e -3 dal secondo posto, perfettamente in corsa per questo traguardo.