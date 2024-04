Lazio, Zaccagni: “Siamo all’altezza della Roma. Il nostro cammino è simile al loro”

Vi sentite all'altezza della Roma? "Perché no, lo abbiamo dimostrato anche quando ci abbiamo giocato contro tranne nell'ultimo derby. I derby sono partite particolari. Il nostro cammino non è poi così diverso da quello della Roma".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.