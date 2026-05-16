La Lazio dovrà fare a meno del suo capitano nella stracittadina di domani contro la Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport, Mattia Zaccagni sarà assente nel derby a causa di un problema muscolare. L'ennesimo stop di una stagione da dimenticare. L'ex Verona è uscito dal campo zoppicando nella finale di Coppa Italia persa contro l'Inter e, probabilmente, la sua stagione può dirsi conclusa. Al suo posto potrebbe esserci Pedro, entrato nei minuti finali della gara di mercoledì, ma Sarri pensa anche ad altre soluzioni. L'alternativa principale è Daniel Maldini da centravanti con Noslin dirottato sulla fascia sinistra e uno tra Cancellieri e Isaksen a destra. Problemi anche per Patric, verso il forfait per problemi muscolari come Zaccagni. Il dubbio invece Danilo Cataldi: decisivo il provino in queste ore.