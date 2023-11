Lazio, Zaccagni sempre più verso il forfait con la Roma. Luis Alberto stringe i denti

Difficile il recupero in vista di domenica per l'esterno di Sarri. Il centrocampista spagnolo, invece, dovrebbe essere regolarmente in campo. Dubbi su Marusic. Casale verso il ritorno in panchina

Redazione

Manca sempre meno al derby della Capitale tra Lazio e Roma. In casa biancoceleste, a preoccupare sono le condizioni di alcuni dei suoi giocatori chiave. Tra tutti quelle di Zaccagni. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l'esterno di Sarri è destinato ad alzare bandiera bianca in vista di domenica. Dopo i problemi muscolari accusati con il Feyenoord, il giocatore della Lazio potrebbe al massimo recuperare per la panchina. Situazione diversa, invece, per Luis Alberto che, nonostante un fastidio al flessore, dovrebbe trovare spazio in mezzo al campo. Un altro acciaccato è Marusic che sarà testato quotidianamente fino a domenica per valutare le condizioni della sua caviglia destra. Tra i possibili ritorni ci dovrebbe essere quello di Casale, quantomeno per la panchina.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.